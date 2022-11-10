السعودية تطرح مناقصة لشراء نحو 595 ألف طن قمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في السعودية، الخميس، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 595 ألف طن من القمح، مؤكدة بذلك ما ذكره تجار أوروبيون في وقت سابق.

وذكر أحمد الفارس محافظ المؤسسة في بيان أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الجمعة 11 نوفمبر تشرين الثاني. وتطلب المناقصة تسليم الكمية بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2023.

ومن الممكن توريد القمح من مناشئ اختيارية.

وقال التجار إنه من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة يوم الاثنين 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المؤسسة إن المناقصة تطلب قمحا صلدا بنسبة بروتين 12.5 بالمئة على شحنات بأحجام بين 55 و60 ألف طن للشحنة الواحدة.

وذكر التجار أن نحو 180 ألف طن من الكمية مطلوبة للوصول إلى كل من موانئ جدة وينبع والدمام بين العاشر من أبريل نيسان و25 يونيو حزيران.

وأضافوا أن 55 ألفا أخرى مطلوبة للوصول إلى ميناء جازان بين 10 و25 يونيو حزيران.

وفي أحدث مناقصة في 24 أكتوبر تشرين الأول طلبت المؤسسة 566 ألف طن من قمح الطحين الصلد للوصول في مارس آذار وأبريل نيسان 2023.