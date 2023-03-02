السعودية تطلق استثمارات بقيمة 192 مليار ريال

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أطلقت استثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) بقيادة شركات محلية، مثل عملاق النفط أرامكو وسابك وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في إطار مبادرة تدعمها الحكومة.

والمشروعات جزء من برنامج (شريك)، وهو مبادرة لضخ استثمارات بقيمة خمسة تريليونات ريال أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ تعمل المملكة مع القطاع الخاص لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان صادر عن عبد العزيز العريفي، الرئيس التنفيذي المكلف لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، أن البرنامج وافق على الحزمة الأولى من المشاريع، بما في ذلك خمسة استثمارات لأرامكو في البتروكيماويات والحوسبة السحابية ومحركات السفن.

وستتلقى شركة أكوا باور دعما لبناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، فيما ستحصل شركة معادن على الدعم لزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وستشيد (سابك) أول مركز لتصنيع المحفزات في المملكة.

وستحصل استثمارات أخرى في الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات اللوجستية على دعم برنامج شريك.

كان الأمير محمد قد أعلن عن استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال تخطط لها المملكة بحلول عام 2030، وتشمل برنامج شريك، وثلاثة تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وتريليوني ريال في الاستثمارات الأجنبية.

وفي إطار تلك الخطط، ضغط المسؤولون على شركات عالمية للاستثمار في السعودية ونقل مقارها الإقليمية إلى الرياض للاستفادة من العقود الحكومية.

لكن المملكة تبذل جهودا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أحد ركائز رؤية 2030، الذي بلغ ما يقل قليلا عن 4.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو جزء صغير من الهدف البالغ 100 مليار دولار في نهاية العقد.