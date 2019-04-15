السعودية تعلق رسميا على “السحب المخيفة” في المملكة

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كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، حسين القحطاني، حقيقة ما يتم تداوله في المملكة عن تشكل سحب مخيفة قبل نهاية الأسبوع نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ونفى القحطاني ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الأنباء حول اجتماع الفلكيين ومدير الدفاع المدني في منطقة الرياض بشأنها.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطعا مصورا تتحدث فيه مجموعة من الفلكيين عن سحب مخيفة، إلا أن مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل أكدوا على أن المقطع قديم، وكانوا يتحدثون عن فترات سابقة.

وقال لموقع “عاجل” السعودي: “توقعات الهيئة تشير إلى تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة؛ بدءا من اليوم الاثنين إلى الخميس المقبل”.

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​وأشار القحطاني إلى أن تلك الفترة تتسم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد وتيارات هابطة نشطة السرعة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة أوقات النهار، فضلا عن تغير في درجات الحرارة.

ولفت المتحدث باسم هيئة الأرصاد إلى أن معدلات هطول الأمطار في مناطق المملكة تتفاوت بين أمطار خفيفة بعض المناطق وغزيرة في مناطق أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم الاثنين استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية”.

وأضافت الهيئة —في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، وقد تتخللها سحب ممطرة، مشيرةً إلى استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتوقعت تكوُّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

المصدر: سبوتنيك

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