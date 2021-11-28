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السعودية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة متحور “أوميكرون”

28 - نوفمبر - 2021
علم السعودية

علم السعودية

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قررت السعودية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية القادمة من سبع دول أخرى لتضاف إلى قائمتها السابقة، معلنة إجراءات جديدة لدخول الوافدين من هذه الدول، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

وكانت السعودية أوقفت، الجمعة، الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة أوميكرون.

أما الدول الجديدة التي أعلنتها اليوم فهي “مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر”.

وذكرت وزارة الداخلية أنها حظرت دخول القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها سابقا، “فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”، بحسب واس.

وسيخضع الأشخاص القادمين من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، لحجر صحي لمدة خمسة أيام، حسبما ذكر بيان لوزارة الداخلية.

والسبت قالت السعودية إنها ستسمح بالقدوم المباشر إليها من “جميع الدول” لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا داخل المملكة اعتبارا من السبت المقبل. وسيخضع الأشخاص القادمين لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكر بيان لوزارة الداخلية.

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