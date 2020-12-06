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السعودية تعلن توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

منذ 38 دقيقة
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في السعودية

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في السعودية

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تبذل السعودية جهودا كبيرة لحجز حصتها من لقاحات كورونا الواعدة ، وأن تكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد عبدالعالي، اليوم الأحد، إن السعودية ستكون من الدول الأولى التي ستتوفر فيها لقاحات كورونا، حيث وقعت المملكة اتفاقيات مع الشركات المصنعة للقاحات.

وأضاف أن هناك أمورا مبشرة ونتائج مطمئنة بأمان وفعالية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تعافي 348.879 حالة من وباء كورونا حتى الآن.

وكثفت السعودية طوال الفترة الماضية إجراءات عدة لتقييم اللقاحات التي سوف توفر في البلاد، واستضافت الشهر الماضي مؤتمراً «افتراضياً»، ناقش فيه علماء ومطورو اللقاحات حول العالم، اللقاحات المتوفرة، وشارك في المنتدى 32 خبيراً عالمياً من مؤسسات أكاديمية عالمية ومشاركة الشركات العالمية المصنعة للقاحات.

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