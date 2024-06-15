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السعودية تعلن دعمها لعملية السلام في أوكرانيا

منذ 15 دقيقة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - رويترز

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - رويترز

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت إن أي محادثات سلام ذات مصداقية بشأن الحرب في أوكرانيا ستحتاج إلى مشاركة روسيا وإنها ستتطلب “تسوية صعبة”.

وأضاف خلال مؤتمر في سويسرا يهدف إلى تمهيد الطريق لعملية السلام أن السعودية ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع.

وقال “نعتقد أنه من المهم أن يشجع المجتمع الدولي أي خطوة نحو مفاوضات جدية ستتطلب تسوية صعبة في إطار خارطة طريق نحو إلى السلام”.

السعودية واحدة من أبرز الدول المرشحة لاستضافة ما يتم تناوله ليكون مؤتمر متابعة للتجمع المنعقد هذا الأسبوع والذي يضم العشرات من زعماء العالم في سويسرا.

    المصدر :
  • رويترز

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