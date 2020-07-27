السعودية تعلن عن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا
السعودية تسجل إصابات جديدة بكورونا

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سجلت السعودية ، الإثنين، 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليصل إجمالي الحالات إلى 268,934.

وبينت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 43,238 منها 2,126 حرجة. فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 222,936 بعد شفاء 2,613 شخصاً. وبلغت حالات الوفاة 2,760 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.

وكانت السعودية، قد أعلنت الأحد، عن تسجيل 30 وفاة بفيروس كورونا و1968 إصابة جديدة وشفاء 2541 حالة.

وحذرت وزارة الصحة السعودية مراراً خلال مؤتمراتها الصحافية اليومية من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، التي لطالما تحدثت عنها خلال الأشهر المنصرمة من الجائحة، من ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات، وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات “تطمن” التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.

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