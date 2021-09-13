السعودية تعلن عن تبرعات مالية لدعم “التعاون الإسلامي” بمواجهة كورونا

أعلن يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تبرع السعودية بـ20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لدعم “التعاون الإسلامي” في مواجهة فيروس كورونا.

وقال يوسف بن أحمد العثيمين: “المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة”، معلنا “فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للدول الفقيرة”.

إعلان تبرع المملكة العربية #السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة لدعم مبادرة #منظمة_التعاون_الإسلامي لتوفير لقاحات ضد فيروس #كورونا للدول الأعضاء الأقل نموا https://t.co/kuX8Zpfb2N — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) September 13, 2021