الأثنين 6 صفر 1443 ﻫ - 13 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تعلن عن تبرعات مالية لدعم “التعاون الإسلامي” بمواجهة كورونا

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 1:02 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تبرع السعودية بـ20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لدعم “التعاون الإسلامي” في مواجهة فيروس كورونا.

وقال يوسف بن أحمد العثيمين: “المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة”، معلنا “فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للدول الفقيرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    أنطونيو غوتيريش
    تحذير دولي من انهيار النظام العالمي
    رافائيل غروسي
    الوكالة الدولية: إيران لم تقدم توضيحاً شافياً عن اليورانيوم
    ايمن الظواهري
    فيديو الظواهري.. 4 مؤشرات تفضح “زيف” التسجيل المصور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فنجان شاي- تعبيرية
    ما هو سر تشكل الطبقة البيضاء على سطح أكواب الشاي؟
    هجمات 11 سبتمبر
    صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر في نيويورك
    الصداع النصفي الايسر
    إن كنت تعاني من الصداع النصفي الأيسر.. تعرف على الأسباب والعلاج