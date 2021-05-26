السعودية.. تغييرات بالتقويم الدراسي لتحقيق رؤية المملكة في 2030

كشفت وزارة التعليم في السعودية، غن خطتها لتطوير قطاع التعليم من خلال تحديث المناهج والخطط الدراسية.

كشف وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، عن التقويم الدراسي الجديد،(لعام 1443هجري، أي بين عامي 2021-2022 ميلادي).

وخلال مؤتمر صحفي، أشار حمد بن محمد آل الشيخ إلى أن “التقويم الدراسي الجديد يتضمن تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية”، مشيرا إلى أن “تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير، ولمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030”.

ولفت إلى أن “مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاما تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم”.

كما أكد أن “الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم”.

وأوضح وزير التعليم أن “التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعا”.

وأعلن أن “التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة (Long weekend)، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر، مؤكدا أنه “سيتم من العام الدراسي المقبل، تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، وأنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي”.