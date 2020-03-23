أخبار العالم

السعودية تقرر إغلاق الأبواب الفرعية للحرم المكي

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

جاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ويأتي تقليص عدد الأبواب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها إدارة المسجد الحرام، حفاظا على سلامة قاصديه، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

المزيد من الأخبار

البنتاغون.. نشر الحرس الوطني في الولايات الأميركية المنكوبة

ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 335

والأسبوع الماضي قررت السلطات السعودية إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتضمينه ”صلوا في بيوتكم“.

لكن القرار تضمن استثناء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بأمر من كورونا.. أكثر من مليار شخص في الحجر المنزلي حول العالم

أخبار العالم

إعلان نتيجة فحص كورونا لـ”ميركل”

أخبار العالم

إيران.. إصابة 19 مذيع بالتلفزيون الحكومي ووفاة 11رياضي بفيروس كورونا

أخبار العالم

كورونا يفتك بأكثر من 2000 شخص في إسبانيا