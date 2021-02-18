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السعودية تمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

18 - فبراير - 2021
انطلاق عمليات تطعيم ضد كورونا في السعودية

انطلاق عمليات تطعيم ضد كورونا في السعودية

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منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الخميس، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاءت إجازة الهيئة استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، حسب ما كشفت وكالة الأنباء السعودية.

وتابعت: “وبناء عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح أسترازينيكا وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، كما ستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه”.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وشملت إجراءات الهيئة عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء مختصين -محليين ودوليين- لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها الهيئة والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

يذكر أن الهيئة استحدثت مسارًا خاصًا لتسجيل لقاحات كورونا المستجد، يعتمد على مبدأ تقديم الأجزاء الجاهزة من الملفات أولًا بأول وتتم مراجعتها بشكل فوري لحين اكتمال بيانات الملف، وذلك بسبب أن بعض اللقاحات لا تزال في مراحل الدراسات السريرية ولم تكتمل البيانات الخاصة بها. وهذه الآلية تسرّع من عملية الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة.

وأكدت الهيئة أنه في حال الموافقة على أي لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه.

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