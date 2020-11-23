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السعودية تنفي اجتماع ولي العهد محمد بن سلمان مع مسؤولين إسرائيليين

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 4:02 مساءً
المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

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نفت السعودية، الاثنين، الأنباء التي يتم تداولها حول اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

ونفى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حصول لقاء بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على موقع “تويتر”، “لم يحصل اجتماع كهذا”، في إشارة إلى مزاعم تم تداولها في الصحافة الإسرائيلية.

وأضاف أن كافة المسؤولين الذين حضروا اللقاء الأخير، خلال زيارة مايك بومبيو إلى المملكة، كانوا من السعوديين والأميركيين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد بحث، في نيوم مع وزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت اليوم، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو التقى محمد بن سلمان في اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.

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