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السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

منذ 6 دقائق
علم السعودية

علم السعودية

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أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي التركي.

القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

حيث وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الإثنين، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.

وتأتي هذه الوديعة، امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

    المصدر :
  • رويترز

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