السعودية ستدعم ميزانية الحكومة اليمنية بنحو 368 مليون دولار

قال مصدر مطلع لرويترز “إن السعودية ستقدم دعما اقتصاديا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)”.

وأضاف المصدر أن المنحة الجديدة ستقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم ميزانية الحكومة اليمنية.

وتعاني الحكومة في عدن من ضعف العملة وارتفاع الأسعار منذ إطاحة الحوثيين بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت عقدا من الزمن.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 لإعادة الحكومة إلى الحكم. ومنذ ذلك الحين انقسم اليمن بين حكومة معترف بها دوليا في عدن وأخرى تابعة للحوثيين في صنعاء.

وقدمت الرياض مساعدات وودائع بمليارات الدولارات لدعم الحكومة المعترف بها، مما ساعد على دعم مواردها المالية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.