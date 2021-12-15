السعودية.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات في الرياض

تمكنت السلطات السعودية المختصة من ضبط كميات كبيرة من المخدرات في منطقة الرياض، وفقا لما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط 1,200,712 قرص إمفيتامين.

وأشار إلى ضبط “كيلو من مادة الحشيش المخدر، و50 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، والقبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق”.

وأوضح المتحدث أنه جرى إيقاف الشخصين وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الجرعات الكبيرة من مخدر الأمفيتامين تؤدي إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية والانهيار السريع للعضلات.

وبحسب خبراء الصحة يعد الإدمان على تلك المادة خطرًا جداً، ويمكن أن تؤدي الجرعات العالية منه جدًا إلى إصابة بأمراض الذهان والاضطرابات النفسية مثل البارانويا أو ما يعرف بجنون الارتياب.

وكان الأمن اللبناني قد أعلن قبل أقل من أسبوع إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية.

وقال بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي إن شعبة المعلومات تمكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم اللبناني “و. ع”. و “م. ح” سوري الجنسية.

وذكرت أن “و. ع” من أصحاب السوابق فقد كان موقوفا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى السعودية، وأخلي سبيله منذ قرابة سنة.

وكانت الجمارك السعودية قد تمكنت، في أبريل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مخبأة في شحنة من الرمان، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.