السعودية: على إيران الكف عن المماطلة والوقت ليس في مصلحتها

أكدت السعودية حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني، داعية طهران إلى وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي.

أكد السفير السعودي لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، عبد الله بن خالد بن سلطان، ‏أن المملكة تتابع عن كثب محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.

وأشار السفير في بيان عبر “تويتر” إلى أن الأطراف المعنية “أكدت حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة”، وجدد دعم المملكة للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولي على دعمها أيضا “لتمكين الوكالة من الرصد والتحقق من أنشطة إيران النووية، بما يوفر التأكيدات السلمية اللازمة حول برنامجها النووي”.

ودعا إيران إلى “الكف عن المماطلة، وأن تعي أن “الوقت ليس في مصلحتها، وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة عدم الانتشار”.

كما ندعوا إيران إلى الكف عن المماطلة وأن تعي بأن الوقت ليس في مصلحتها وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة "عدم الانتشار" والاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي لما سيعود عليها من إستقرار وازدهار وبالتالي على المنطقة والعالم أجمع. — عبدالله بن خالد بن سلطان / Abdullah bin Khaled (@aksa_alsaud) December 17, 2021

تأتي تصريحات السفير السعودي بعد الإعلان عن انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا أمس الجمعة.

وأشاد المبعوث الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا إنريكو مورا بنتائج الجولة، لكنه حذر من تضييق النافذة الزمنية المتوفرة لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه “ليست أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل إلى اتفاق”.

وقال نائب المدير العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في بمناسبة اختتام الجولة السابعة من المباحثات (وهي الأولى منذ تعليق المباحثات في الصيف الماضي بسبب تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران)، إن علاقات عملية جيدة جدا أقيمت بسرعة مع الفريق التفاوضي الجديد من طهران.

وأشار مورا إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار شهدت إدخال بعض “العناصر الأكثر مناسبة” من المواقف الإيرانية الجديدة إلى الوثائق التي ستشكل أرضية للتفاوض.