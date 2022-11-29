السعودية قد تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

قد تخفض المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا في يناير كانون الثاني بعد انخفاض الأسعار في السوق الفورية في الشرق الأوسط، بسبب مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين وزيادة تدفق الخام الروسي في آسيا بعد الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وقال سبعة خبراء استطلعت رويترز آراءهم إن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي قد يتقلص بنحو دولارين للبرميل مقارنة بالشهر السابق، مقتفيا أثر انخفاض مماثل في سعر خام دبي القياسي.

وسيدفع الخفض سعر خام يناير كانون الثاني 2023 إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، بزيادة طفيفة عن مستوى مارس آذار، الذي بلغ 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع “انخفاض الطلب في الصين نتيجة لتوسيع قيود كوفيد-19، واحتمال زيادة تدفق النفط الروسي إلى آسيا ضغط على معنويات السوق”.

ودفع تزايد عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، السلطات المحلية إلى تشديد قيود التنقل لكبح انتشار الفيروس، مما أضعف التوقعات بتعافي الطلب على الوقود.