السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان (الأربعاء 7-2-2024) إن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ووقف “العدوان الإسرائيلي” على غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت الخارجية السعودية أنها أصدرت بيانها في ضوء ما ورد على لسان كيربي للتأكيد على أن “موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد نقل في وقت سابق تأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة لا يزال لديها “اهتمام قوي” بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك “تسوية واضحة وذات مصداقية ومسار محدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية”، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الثلاثاء.

في رحلته الأخيرة إلى المنطقة، شدّد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات “صعبة” والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتريد دعم جيرانها العرب من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارًا وتكرارًا فكرة الدولة الفلسطينية. وقال أيضًا إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر طويلة.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، الثلاثاء، قال بلينكن: “نحن نعلم الفوائد الهائلة التي ستعود على كل من يهتم باندماج إسرائيل المتزايد في المنطقة، بدءًا بالفوائد التي ستعود على إسرائيل. هذا شيء سيتعين على الإسرائيليين أن يقرروه بأنفسهم”.