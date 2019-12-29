السعودية لتوطين صيانة منظومة «باتريوت»

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، عن توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة «ريثيون العربية السعودية»، بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت».

وأكد محافظ «الصناعات العسكرية»، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات، ودعمه محلياً والترويج له، مشدداً على أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي، ليصبح برنامج المشاركة الصناعية الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.

وتتمثل أبرز أهداف برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ«ريثيون العربية السعودية» أن الشركة تدعم «رؤية المملكة 2030»، عبر خلق فرص عمل لأصحاب المهارات من السعوديين في قطاعات الدفاع والطيران والأمن الإلكتروني، من خلال شراكات مع القطاع الخاص السعودي والجامعات المحلية.