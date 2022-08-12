السعودية.. مطلوب يفجّر نفسه في جدّة خلال عملية اعتقاله

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنّ رجلًا مطلوبًا من قبل القوات الأمنية السعودية فجّر نفسه، ما أدى الى مقتله وإصابة أربعة آخرين في مدينة جدة.

الرجل يُدعى “عبدالله بن زايد الشهري” فجّر حزامًا ناسفًا كان يرتديه عندما حاولت قوات الأمن أن تعتقله خلال مداهمة، وفق متحدث باسم السلطات الأمنية في المملكة.

الحادث أدى الى مقتل المطلوب وجرح مواطن باكستاني، وثلاثة عناصر من الأمن، واشار المتحدث الى انهم جميعهم نقلوا الى المستشفى للعلاج.

ووقع الحادث في شارع “السامر” في مدينة جدة بالقرب من البحر الأحمر. وكانت السلطات تلاحق “الشهري” منذ سبع سنوات، وفق الاعلام الرسمي.

في السياق، كشف موقع “العربية” أنّ الشهري هو أحد الإرهابيين الذين قاموا بالعمل الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه استشهاد أحد عشر من رجال الأمن، وأربعة من العاملين.

وظهر اسمه ضمن قائمة الإرهابيين، ويحمل الرقم أربعة في القائمة، هو شقيق المطلوب الآخر ماجد الشهري.

وأضاف الموقع: “يبدو أن خلية عسير الإرهابية التي تتكون من 9 إرهابيين على وشك الانتهاء بعدما قضى رجال الأمن على 5 منهم، فيما قبض على أحدهم في عملية أمنية موفقة ببيشة، وسقوط المطلوب الأمني الأخطر “عقاب العتيبي” الذي يعد ضربة قاصمة لعناصر تنظيم داعش بمحافظة بيشة جنوب المملكة بعدما قبض عليه حياً.

كما أشار الى أنه “بعد عدة أيام، تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من جزّ رؤوس الفتنة في عملية أمنية قضت على أربعة من نفس الخلية، وهم كل من سعيد آل دعير الشهراني، ومبارك فهاد الدوسري، ومحمد الصقري العنزي، وعادل إبراهيم المجماج والذين لقوا حتفهم على يد رجال الأمن بعدما رفضوا تسليم أنفسهم”.