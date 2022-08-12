الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية.. مطلوب يفجّر نفسه في جدّة خلال عملية اعتقاله

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2022 3:22 مساءً
عناصر الأمن السعودي

عناصر الأمن السعودي

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنّ رجلًا مطلوبًا من قبل القوات الأمنية السعودية فجّر نفسه، ما أدى الى مقتله وإصابة أربعة آخرين في مدينة جدة.

الرجل يُدعى “عبدالله بن زايد الشهري” فجّر حزامًا ناسفًا كان يرتديه عندما حاولت قوات الأمن أن تعتقله خلال مداهمة، وفق متحدث باسم السلطات الأمنية في المملكة.

الحادث أدى الى مقتل المطلوب وجرح مواطن باكستاني، وثلاثة عناصر من الأمن، واشار المتحدث الى انهم جميعهم نقلوا الى المستشفى للعلاج.

ووقع الحادث في شارع “السامر” في مدينة جدة بالقرب من البحر الأحمر. وكانت السلطات تلاحق “الشهري” منذ سبع سنوات، وفق الاعلام الرسمي.

في السياق، كشف موقع “العربية” أنّ الشهري هو أحد الإرهابيين الذين قاموا بالعمل الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه استشهاد أحد عشر من رجال الأمن، وأربعة من العاملين.

وظهر اسمه ضمن قائمة الإرهابيين، ويحمل الرقم أربعة في القائمة، هو شقيق المطلوب الآخر ماجد الشهري.

وأضاف الموقع: “يبدو أن خلية عسير الإرهابية التي تتكون من 9 إرهابيين على وشك الانتهاء بعدما قضى رجال الأمن على 5 منهم، فيما قبض على أحدهم في عملية أمنية موفقة ببيشة، وسقوط المطلوب الأمني الأخطر “عقاب العتيبي” الذي يعد ضربة قاصمة لعناصر تنظيم داعش بمحافظة بيشة جنوب المملكة بعدما قبض عليه حياً.

كما أشار الى أنه “بعد عدة أيام، تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من جزّ رؤوس الفتنة في عملية أمنية قضت على أربعة من نفس الخلية، وهم كل من سعيد آل دعير الشهراني، ومبارك فهاد الدوسري، ومحمد الصقري العنزي، وعادل إبراهيم المجماج والذين لقوا حتفهم على يد رجال الأمن بعدما رفضوا تسليم أنفسهم”.

    المزيد من أخبار العالم

    نهر في الهند
    مقتل 3 أشخاص في غرق قارب شمال الهند
    بورصة نيويورك
    5 مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك
    أنصار مقتدى الصدر في العراق (رويترز)
    أنصار الصدر يؤدّون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟