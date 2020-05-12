السعودية: منع التجوال والدخول والخروج من محافظة بيش لمدة 24 ساعة تصدياً لـ”كورونا”

منعت السعودية التجوال لمدة 24 ساعة في محافظة بيش ومنعت الدخول والخروج إليهم ابتداء من اليوم.

وأعلنت السعودية، عن منع التجوال لـ24 ساعة في محافظة بيش ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدءا من اليوم، في إطار جهود المملكة لمواجهة كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم، بأنه تم رفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، وتقرر ما يلي:

أولا: يكون منع التجوال على مدار (24) ساعة يوميا في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ثانيا: يسمح للسكان في أضيق نطاق بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا يوميا.

كما يقتصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثا: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.