السعودية: ندين الانتهاكات الإسرائيلية غير المبررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق

نددت وزارة الخارجية السعودية (السبت 28-10-2023) بأي عمليات برية تنفذها القوات الإسرائيلية لما قد يمثله ذلك من تهديد على حياة المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها:

“تدين المملكة العربية السعودية وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إنه دخل شمال غزة خلال الليل ووسع عملياته العسكرية هناك في الوقت الذي يكثف فيه هجومه على الفلسطينيين.

في سياق متصل، حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية” ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش -في بيان على لسان المسؤولة في المنظمة ديبورا براون- إن “انقطاع الاتصالات والإنترنت هذا قد يكون بمثابة “غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان”.