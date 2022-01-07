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السعودية: ننسق مع فرنسا حول نتائج التحقيق بحادث رالي داكار

منذ ساعتين
علم السعودية

علم السعودية

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن المملكة وفرنسا تعملان على التنسيق في نتائج التحقيق عن حادث رالي داكار.

وأضافت في بيان، أن الرياض تطلع الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والمعلومات والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة حول الحادث.

كما شددت على حرص المملكة على جميع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على المشاركين في السباق.

وأكدت أن نتائج التحقيقات الأولية لم تبين ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن رالي داكار يقام للسنة الثالثة على التوالي في السعودية، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في “داكار كلاسيك”، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

    المصدر :
  • العربية

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