السعودية والبحرين تطلقان خدمة مسافنة جديدة

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى.

ويأتي ذلك بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين السعودية ودول المنطقة والعالم.

وتسعى “موانئ” إلى رفع حصة السعودية في سوق إعادة الشحن من 21% حاليا إلى 50% بحلول العام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية.

وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

يذكر أن البحرين والسعودية وقعتا عددا من مذكرات التفاهم خلال زيارة ولي العهد السعودية محمد بن سلمان إلى المنامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه وفي ضوء مباحثات ولي العهد السعودي مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وتأسيسا على مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ـ البحريني، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز مسارات التعاون الثنائي وهي: