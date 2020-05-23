السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج النفط

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قالت وكالة الأنباء السعودية إن العراق والسعودية اتفقا اليوم السبت على مواصلة العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط

وأكدا على الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون.

وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.

وقالت الوكالة إن الجانبين عبرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط.