السعودية واليابان تتفقان على التعاون لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط

أشارت الحكومة اليابانية إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اتفق خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء على العمل معا لتحسين الظروف الإنسانية في غزة والمساعدة في تخفيف توترات الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت الحكومة اليابانية في بيان عن الاتصال الهاتفي “اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين والعمل على تحسين الوضع الإنساني وتهدئة الموقف”.

وأعلنت اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، أمس الثلاثاء خطتها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة بعشرة ملايين دولار لسكان غزة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء وتعهد بالتضامن معها في حربها ضد حماس وقال “إن الانفجار الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مستشفى بغزة، لم تكن إسرائيل سببا فيه على ما يبدو بل أعداؤها”.