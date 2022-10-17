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السعودية وجنوب أفريقيا توقعان مذكرات تفاهم بقيمة 15 مليار دولار

منذ 45 دقيقة
جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن المملكة وجنوب إفريقيا وقعتا اتفاقات ومذكرات تفاهم قيمتها 15 مليار دولار تقريبا خلال زيارة دولة قام بها رئيس جنوب إفريقيا إلى الرياض.

ولم ترد بعد تفاصيل عن الصفقات الموقعة.

واتفق البلدان على “استكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة”.

وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جنوب أفريقيا، إلى السعودية، أشاد الجانبان فيه بما تحقق بزيارته للمملكة بتاريخ 11 يوليو 2018، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، وما تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من الجهات الاقتصادية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما وفق رؤية قيادة البلدين الصديقين، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات للوصول لمستوى يتوازى مع حجم اقتصادي البلدين، من خلال مواءمة مستهدفات رؤية 2030، وخطة التنمية الوطنية 2030، بجنوب أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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