الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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السعودية.. وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود

منذ 7 دقائق
علم السعودية

علم السعودية

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أعلن الديوان الملكي في السعودية، الإثنين، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ستتم الصلاة على الراحل، يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

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