السعودية.. وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي في السعودية، الإثنين، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ستتم الصلاة على الراحل، يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/igSR0tuYXu#واس pic.twitter.com/6dGyw6QoN3 — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 24, 2023