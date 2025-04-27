السعودية وقطر تعتزمان تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

قالت السعودية وقطر في بيان مشترك إنهما تعتزمان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام الذي أصابه الشلل.

وكانت رويترز أول من أورد هذا النبأ في وقت سابق من هذا الشهر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد العام الماضي.

وقد يعطي هذا مؤشرا أيضا على بدء الدعم الخليجي الرئيسي لسوريا بعد أن تسبب الغموض إزاء العقوبات الأمريكية في تعطيل خطط سابقة، منها مبادرة طرحتها الدوحة لتمويل الرواتب.

وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان “سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما”.

وأضاف البيان أن هذا “سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية”.

كما دعا البلدان “المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق”.

وعلى سوريا المتأخرات لدى البنك الدولي قبل أن يوافق البنك على تقديم منح أو أي أشكال أخرى من الدعم لدمشق.