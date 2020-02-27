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السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

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شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وتمّ توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات، مع البرلمان في موريتانيا، ووزارة الثقافة في السعودية.

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كذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، بالإضافة إلى اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بموريتانيا، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية.

كما وقعت أيضا مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في موريتانيا، وادارة الملك عبدالعزيز في السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان العاهل السعودي قد بحث مع الرئيس الموريتاني الذي يزور المملكة، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

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