السعودية: 3 شروط لدخول المقيمين مكة خلال موسم الحج

تشرع السلطات السعودية، الأربعاء، منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة ممَّن لا يمتلكون تصريح عمل أو حج أو هوية مقيم صادرة من المدينة، وفق إعلام سعودي الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تتخذها وزارة الداخلية بهدف المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، خلال موسم الحج المقبل لعام 1446 هجرية.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية، عبر منصة “إكس”: “بدءا من الغد (الأربعاء) يُشترط لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول”.

وضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية، عبر بيان في 13 أبريل/ نيسان الجاري، أن 3 وثائق فقط تتيح للمقيم دخول مكة خلال موسم الحج.

وأوضحت أنه لن يُسمح بدخول المقيمين إلى مكة إلا في حال توفر أحد شروط ثلاثة هي: تصريح عمل ساري المفعول صادر من جهة مختصة للعمل داخل العاصمة المقدسة، أو توفر هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج معتمد وساري المفعول، وفق بيان للوزارة في وقت سابق.

ويهدف هذا الإجراء، ضمن ترتيبات أخرى، إلى إدارة حركة الدخول إلى مكة، وضمان اقتصار التواجد داخلها على الفئات المصرّح لها فقط، حافظا على أمن وسلامة الحجاج، ولتحقيق أعلى درجات الانسيابية في تنقلاتهم.

ومرارا حذرت وزارة الحج السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.

وأوضحت الوزارة أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على “تأشيرة حج” صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة.