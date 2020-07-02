السعودية.. 3383 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

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سجلت السعودية ، الخميس، 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197608 حالة .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 197608، منها 58184 حالة نشطة، بينها 2287 حالة في العناية المركزة.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى مليون و727 ألفاً و701 فحص، أي بزيادة قدرها 53214 عن أمس الأربعاء.

كما تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669.

في المقابل تم تسجيل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 1752.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن “من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة”، ناصحاً الناس “بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض” للمرض.

كما أكد أن “نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي”.