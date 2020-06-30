السعودية : 4387 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

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سجلت وزارة الصحة السعودية ، الثلاثاء، عن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة .

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، الثلاثاء، تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 3,648 ووفاة 50.

وسجلت الهفوف 980 حالة، والرياض 342، والمبرز 323، والدمام 308.

وإجمالي الحالات 190,823، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا 130,766. أما الوفيات فوصلت إلى 1649.

وجدد العبدالعال التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.

كما قال إن “من الاستفسارات التي تلقيناها (المخالطة، والتطعيمات، والانتشار والفئات الخطرة، ونقص فيتامين د، وارتفاع الحالات في الأحساء).

وأوضح أن عيادات تطمن مخصصة لمن يعاني من أعراض تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها 174313 مراجعاً، ونسبة من بدأ البروتوكول العلاجي فيها 12%، أما نسبة من أحيلوا إلى أقسام الطوارئ فبلغ 3%.