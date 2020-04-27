السعودية.. 5 وفيات جديدة بكورونا و 1289 إصابة

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خففت السلطات في السعودية أمس الأحد حظر التجول مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها. ،وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 174 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي تعداد المتعافين من المرض إلى 2531.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض إلى 18811.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض إلى 144.

وكانت السعودية قد أعلنت، ليل السبت الأحد، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القرار الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة، بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.