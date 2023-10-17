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السعوديّة تُدين جريمة الاحتلال: على المجتمع الدولي التخلّي عن ازدواجية المعايير

منذ 16 ثانية
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين، وفق بيان صادر عن الخارجية نشرته “واس”.

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وأضافت: “إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل”.

كما تؤكد المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية من جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

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