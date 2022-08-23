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السفارة الأمريكية في أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2022 1:37 مساءً
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دعت السفارة الأمريكية في كييف المواطنيين الأمريكيين مجددا إلى مغادرة أوكرانيا قدر المستطاع، محذرة من زيادة احتمال أن تشن روسيا ضربات عسكرية هناك في الأيام المقبلة قرب ذكرى يوم الاستقلال الأوكراني.

وقالت الوزارة في تحذير على موقعها الإلكتروني “وزارة الخارجية لديها معلومات بأن روسيا ستكثف الجهود لشن ضربات على بنية تحتية مدنية ومنشآت حكومية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة”.

وجاء في التحذير، الذي كرر نصائح تحذيرات أمنية سابقة “تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات وسائل المواصلات البرية الخاصة المتاحة إذا كان ذلك آمنا”.

وحظرت أوكرانيا الاحتفالات العامة في العاصمة في ذكرى الاستقلال عن حكم الاتحاد السوفيتي التي تحل غدا الأربعاء مستندة إلى وجود تهديد متزايد بشن هجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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