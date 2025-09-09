السفارة الأميركية في الدوحة تطلب من رعاياها البقاء في أماكنهم

أصدرت السفارة الأميركية في الدوحة، الثلاثاء، توجيهاً للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء و”الاحتماء في أماكنهم”.

وكتبت السفارة في منشور على منصة “إكس”: “اطّلعنا على تقارير تتحدث عن وقوع ضربات صاروخية في الدوحة. فرضت السفارة الأميركية أمرا بالتزام المكان في منشآتها. وننصح المواطنين الأميركيين بالاحتماء في أماكنهم”.

هذا وأفادت قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بخططها ضرب قطر.

وأشارت القناة إلى أن الهدف كان تصفية ممثلي قيادة حركة “حماس” الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن سلاح الجو “هاجم بشكل دقيق قيادات حماس” في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن “العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة”.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن طائرات حربية أطلقت 12 صاروخا على مواقع كان فيها قادة حماس في الدوحة. وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن من بين القيادات التي استهدفها الهجوم خليل الحية وزاهر جبارين، كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف أيضا خالد مشعل.

وقال مصدران من حماس لرويترز، إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، نجا من الهجوم الإسرائيلي.

كما أكد مصدر قيادي في الحركة للجزيرة إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن غارة إسرائيلية استهدفت الوفد القيادي لحماس في الدوحة أثناء اجتماعه لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.