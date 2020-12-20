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السفارة الأميركية في بغداد: أنظمتنا الدفاعية ردت على الهجوم الصاروخي

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 10:29 مساءً
السفارة الاميركية في بغداد

السفارة الاميركية في بغداد

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استُهدفت اليوم الأحد السفارة الاميركية في بغداد بأكثر من 5 صواريخ كاتيوشا وذلك بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء. وتجدر الإشارة إلى أن الصواريخ قد سقطت ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً”، وذلك بحسب العين الإخبارية

ومن جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، عن قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان عقب الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، أن هناك أضرار طفيفة لحقت بمجمع السفارة ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.

وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران.

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