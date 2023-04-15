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السفارة البريطانية في السودان تحث رعاياها على البقاء في أماكن مغلقة

منذ 27 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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حثت السفارة البريطانية في السودان رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة وقالت إنها تراقب الموقف عن كثب بعدما قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومواقع أخرى.

وقالت السفارة على تويتر “نراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات”.

هذا وقالت قوات الدعم السريع السودانية السبت 15\4\2023 إنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد.

جاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش، كما واضافت إنها لا تستهدف المواطنين ودعتهم للوقوف إلى جانبها.

بدوره، أكد الجيش في بيان أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، واصفاً إياها بالميليشيات.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان ايضاً السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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