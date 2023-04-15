السفير الأمريكي في السودان: تصاعد التوترات داخل المكون العسكري أمر في غاية الخطورة

قال السفير الأمريكي في السودان جون جودفري اليوم السبت إن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان إلى قتال مباشر “أمر في غاية الخطورة” ودعا كبار القادة إلى وقف القتال‭‭‬.

‭ ‬وأضاف في تغريدة أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.

قالت قوات الدعم السريع السودانية السبت 15\4\2023 إنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد.

جاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش، كما واضافت إنها لا تستهدف المواطنين ودعتهم للوقوف إلى جانبها.

بدوره، أكد الجيش في بيان أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، واصفاً إياها بالميليشيات.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان ايضاً السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.