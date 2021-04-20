السفير الأميركي يرفض مغادرة روسيا

رفض سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان مغادرة روسيا بعدما نصحه الكرملين بالعودة إلى الوطن.

واعتبر الدبلوماسي الذي احتفظ به الرئيس الأميركي جو بايدن حتى اليوم منذ عهد سلفه دونالد ترمب، أنه بات في قلب أحد أهم الاختبارات المبكرة لتصميم الرئيس على الرد على روسيا.

كما رأى سوليفان بحسب ما نقل عنه مطلعون، أنه لو أراد الرئيس الروسي مغادرته فعلاً، فعليه إجباره.

لم يطردوه لكن نصحوه

جاءت هذه التطورات بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي، أنها ستطرد 10 دبلوماسيين أميركيين، وتمنع مسؤولين حاليين مثل المدعي العام ميريك جارلاند من زيارة روسيا.

إلا أن الروس لم يطردوا سوليفان، وبدلاً من ذلك، استدعاه الكرملين للقاء يوري أوشاكوف أحد كبار مسؤولي السياسة الخارجية الذي نصحه بالعودة إلى واشنطن للتشاور مع مسؤولي بايدن.

بايدن: عقوبات متناسبة

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأسبوع الماضي، عن سلسلة عقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي، رداً على التجسس الإلكتروني الروسي والتدخل في الانتخابات الأميركية.

فيما تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أمس الاثنين مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، وناقشا عقد قمة رئاسية محتملة ووافق على مواصلة البقاء على اتصال، بحسب بيان للبيت الأبيض.