الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير البريطاني في الخرطوم: لن نفرض حلا أو حكومة على الأطراف السودانية

منذ 5 دقائق
علم السودان

علم السودان

A A A
طباعة المقال

قال السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، الجمعة، “لن نفرض حلا أو حكومة على الأطراف السودانية”.

وتابع “نأمل أن يكون المقترح المصري الذي قدمه رئيس المخابرات المصرية مكملا للاتفاق الإطاري”.

كما أضاف “اتفاق جوبا خطوة لمعالجة القضايا المتعلقة بدارفور”.

يأتي ذلك، فيما أكد مصدر لـ “العربية”، أمس الخميس 5\1\2023، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقود وساطة لتقريب التباعد في المواقف السياسية بين كتل الحرية والتغيير الثلاث، وهي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية.

كما أوضح أن الفرقاء عقدوا أربعة لقاءات برعاية البرهان، واصفاً الروح التي سادت الاجتماعات بالطيبة.

وقال المصدر إن الكتل الثلاث قدمت مصالح الوطن على مصالح كتلها وأحزابها، مبيناً أنها ناقشت عدداً من الأوراق، من بينها الاتفاق الإطاري، ورؤية كل كتلة فيما يلي العملية السياسية وإدارة الانتقال.

يذكر أن المكونين العسكري والمدني في السودان توصلا أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022 لاتفاق إطاري يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية في البلاد.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
التلفزيون الروسي: وقف إطلاق النار يدخل خير التنفيذ في أوكرانيا
مؤشر الأسهم الأوروبية
الاسهم الاوروبية ارتفعت وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر
إيران
هجوم إلكتروني "ضخم" على البنك المركزي الإيراني

الأكثر قراءة

وزير الصحة فراس الأبيض
وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
طوني بارود
بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته
حادث سير مروع في فيطرون
بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون