السفير الروسي بعد العقوبات الأميركية: لا شيء سيساعد زيلينسكي

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الأربعاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا لن تساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وليست أكثر من مجرد إضفاء “واجهة جيدة للعبة سيئة”.

ونقلت تعليقات نُشرت على حساب للسفارة الروسية على تيليغرام عن أنتونوف قوله “الخطوات المناهضة لروسيا التي أُعلن عنها اليوم (الثلاثاء)… ليست أكثر من محاولة لإضفاء واجه جيدة للعبة سيئة”.

وأضاف “لا شيء سيساعد زيلينسكي. لكن الأمريكيين يخاطرون بالتورط بشكل أكبر في مستنقع الصراع الأوكراني”.