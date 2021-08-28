السفير الروسي في أفغانستان: طالبان تستطيع السيطرة على "بنجشير" خلال ساعات!

أكد السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف أن حركة طالبان تتصرف في إطار الحاجة للتسوية السلمية في ولاية بنجشير شمالي البلاد.

واعتبر جيرنوف في حديث لصحيفة “سولوفيوف” أن قوات طالبان بوسعها السيطرة على إقليم بنجشير خلال يوم أو حتى بضع ساعات، لكنها لم تقدم على ذلك تفاديا لإراقة الدماء.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الجاري وسيطرت على القصر الرئاسي هناك.

وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب.

والولاية الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة طالبان حتى الآن هي بنجشير، شمال شرق العاصمة كابل، حيث لا تزال المفاوضات سارية بين الحركة وبين القوات التي يسيطر عليها أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود.