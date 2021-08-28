الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير الروسي في أفغانستان: طالبان تستطيع السيطرة على "بنجشير" خلال ساعات!

28 - أغسطس - 2021
السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف

السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف

A A A
طباعة المقال

أكد السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف أن حركة طالبان تتصرف في إطار الحاجة للتسوية السلمية في ولاية بنجشير شمالي البلاد.

واعتبر جيرنوف في حديث لصحيفة “سولوفيوف” أن قوات طالبان بوسعها السيطرة على إقليم بنجشير خلال يوم أو حتى بضع ساعات، لكنها لم تقدم على ذلك تفاديا لإراقة الدماء.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الجاري وسيطرت على القصر الرئاسي هناك.

وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب.

والولاية الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة طالبان حتى الآن هي بنجشير، شمال شرق العاصمة كابل، حيث لا تزال المفاوضات سارية بين الحركة وبين القوات التي يسيطر عليها أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين
    الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح "عالمية"!
    العملة الإيرانية
    إيران على خطى لبنان.. 6 أسعار لتصريف الدولار في السوق!
    الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
    كينيا تطالب بنشر فوري لقوات إقليمية في شرق الكونغو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها