السفير السعودي لدى اليمن يشن هجوما حادا على إيران

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن “مليشيا الحوثي رهنت نفسها لإيران وجعلت اليمن منطلقا للإرهاب الإيراني ضد اليمنيين ومصالحهم وأداة للاعتداء على السعودية”.

وأضاف آل جابر في تغريدة على “تويتر” أن الهجوم الذي قام به الحوثيون ضد محطتي الضخ التابعتين لـ “أرامكو”، “تم بأوامر من النظام الإيراني دون أي اعتبار لليمن والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي”.

وفي وقت سابق اليوم، شدد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، على أن الهجوم الحوثي على محطتي الضخ التابعتين لشركة “أرامكو” النفطية “هو استنزاف للجهود السياسية الحالية في الأزمة اليمنية”.

وقال خالد بن سلمان (شقيق ولي العهد محمد بن سلمان) الخميس، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعي الحوثيون”.

وأضاف خالد بن سلمان أن “ما ينفذه الحوثيون من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية”.

The attack by the Iranian-backed Houthi militias against the two Aramco pumping stations proves that these militias are merely a tool that Iran's regime uses to implement its expansionist agenda in the region, and not to protect the people of Yemen as the Houthis falsely claim.

