الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير ايران الجديد في العراق.. قائد بالحرس الثوري ويخضع لعقوبات اميركية

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 8:42 صباحًا
إيران

إيران

A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني الاثنين، أن سفيرها الجديد في العراق هو محمد كاظم الصادق، القائد في الحرس الثوري والمتواجد في قائمة الإرهاب الأميركية، وسيخلف السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

وغرد مراسل “بي بي سي” BBC كيان شريفي الاثنين قائلا: “عينت إيران محمد كاظم الصادق سفيرا جديدا لها في العراق. مضيفا أن الصادق هو مستشار للسفير المنتهية ولايته إيراج مسجدي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ويخضع لعقوبات أميركية منذ أكتوبر 2020”.

وصنّفت الحكومة الأميركية الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية لأنها نفذت عمليات قتل لأكثر من 600 عسكري أميركي، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أميركيين.

وأفادت شبكة “كوردستان 24″، الاثنين، أن تعيين الصادق سفيرا جديدا بالعراق بات وشيكا.

وكان مسجدي هو سفير النظام الإيراني في العراق منذ عام 2017. وكان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، والذي اغتيل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة غازبروم الروسية
    بوتين: غازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز
    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
    سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
    جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟