سفير ايران الجديد في العراق.. قائد بالحرس الثوري ويخضع لعقوبات اميركية

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني الاثنين، أن سفيرها الجديد في العراق هو محمد كاظم الصادق، القائد في الحرس الثوري والمتواجد في قائمة الإرهاب الأميركية، وسيخلف السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

وغرد مراسل “بي بي سي” BBC كيان شريفي الاثنين قائلا: “عينت إيران محمد كاظم الصادق سفيرا جديدا لها في العراق. مضيفا أن الصادق هو مستشار للسفير المنتهية ولايته إيراج مسجدي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ويخضع لعقوبات أميركية منذ أكتوبر 2020”.

Iran has named Mohammad Kazem Al-e Sadeq as its new ambassador to Iraq. Al-e Sadeq is an advisor to outgoing envoy Iraj Masjedi, a former IRGC commander who has been under US sanctions since Oct 2020. pic.twitter.com/L5QOSLVDMk

— Kian Sharifi (@KianSharifi) April 11, 2022