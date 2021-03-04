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السفير بخاري: السعودية تتقدم بسرعة لافتة في مؤشر ريادة الأعمال

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 4:16 مساءً
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر ريادة الأعمال NECI، فقد تقدمت المملكة من المركز 41 إلى المركز 7 خلال 3 أعوام، وبهذه المناسبة، غرد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري قائلاً:

بفضل من الله سبحانه وتعالى السعودية من المركز 41 إلى المركز 7 خلال ثلاثة أعوام؛ المملكة تتقدم بسرعة لافتة في مؤشر ريادة الأعمال NECI.

 

ويعرف تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال بأنه الدراسة الأولى في العالم التي تقيس مستويات ريادة الأعمال، حيث بدأ التقرير بالظهور من عام 1999م، كمشروع مشترك بين الكليتين، حيث يعتمد المؤشر على قياس معدل نتائج الدول في 12 عامل ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، أولويات ودعم التشريعات الحكومية، البيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية، البرامج الريادية الحكومية، وريادة الأعمال في المراحل الدراسية، ويهدف إلى بناء فهم لسبب كون بعض البلدان “ريادية” أكثر من غيرها.

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