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السفينة الجانحة تعود لعبور قناة السويس

12 - ديسمبر - 2021
السفينة إيفر غيفن

السفينة إيفر غيفن

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اتخذت هيئة قناة السويس في مصر، كافة الاستعدادات اللازمة، لعبور السفينة الضخمة “إيفر غيفن”، خشية جنوحها مرة أخرى، وتوقف حركة الملاحة مثل ما حصل قبل أشهر.

ووصلت السفينة البنمية قرب أحد مداخل قناة السويس، استعدادا لدخولها المجرى الملاحي، الأحد، وخصصت الهيئة قاطرتين لمرافقتها، بحسب مراسل الحرة في القاهرة.

ويذكر أن إيفر غيفن جنحت في قناة السويس، وأغلقت المجرى الملاحي لأيام، بنهاية شهر مارس الماضي، وتم احتجازها لأكثر من 3 أشهر بعد تعويمها.

وبعد حوالي أسبوع أعلنت الهيئة عن نجاحها في تعويم إيفر غيفن واستئناف حركة الملاحة، باستخدام أكثر من 10 قاطرات عملاقة.

وتوصلت الشركة المالكة للسفينة والشركة المؤمنة عليها، لاتفاق مع الهيئة، سمح بموجبه لها بالعبور وإكمال رحلتها إلى أوروبا، مقابل دفع تعويضات للهيئة.

ويبلغ طول السفينة، التي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام حينها، 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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