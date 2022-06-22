السكّان في لندن يلجأون الى الدراجات بعد إضرابات المترو المتكررة

سجلت الرحلات على شبكة تأجير الدراجات العامة في لندن مستويات قياسية في كل شهر من الأشهر التسعة الماضية، حيث أدّت إضرابات المترو إلى تدمير نظام النقل العام في المدينة.

واعتمادًا على بيانات “ترانسبورت فور لندن”، سُجِّل ارتفاع سنوي غير مسبوق في استخدام خدمة الدراجات الهوائية العامة “سانتاندير سايكلز” (Santander Cycles)، حيث بلغ 12 مليون رحلة العام الماضي. وفي أيام الإضراب، ذهب آلاف الركاب إلى العمل باستخدام الدراجات المستأجَرة، والتي يمكن استلامها وتسليمها في محطات إرساء مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

تعليقاً على الموضوع، قال متحدث باسم هيئة النقل في لندن: “يلعب مخطط تأجير الدراجات دوراً مهماً في ضمان حصول سكان لندن على أكبر عدد ممكن من خيارات النقل؛ وأثناء الإضراب، تُوفّر (ترانسبورت فور لندن) مراكز (سانتاندير سايكلز) إضافية مزودة بالموظفين لضمان تمكن العملاء من استئجار الدراجات وإعادتها”.

في يوم الثلاثاء، سيمشي حوالي 10,000 من عمال مترو الأنفاق في لندن في صف واحد للاحتجاج على قضايا معاشات التقاعد وفقدان الوظائف، وذلك كجزء من أكبر إضراب للنقل العام على الصعيد الوطني منذ عام 1989. وقد تكلف الإضرابات الاقتصاد ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار)، حيث تلقّت لندن الضربة الأكبر، وفقاً لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.

في 6 حزيران، كان المشهد مألوفاً في جميع أنحاء العاصمة مع عودة العمال من عطلة اليوبيل البلاتيني. وأٌغلقت خطوط المترو فيكتوريا، وسيركل، وواترلو آند سيتي بسبب الإضرابات، مع خدمات محدودة على خطوط بيكاديللي، وسنترال، وديستريكت، وباكرلو.

وقد سُجِّل ما مجموعه 43,400 رحلة بالدراجات في ذلك اليوم، وهو أعلى رقم خلال أيام الأسبوع بنسبة 4% على الأقل. كما أٌجري أكثر من نصف هذه الرحلات من قبل غير الأعضاء، مقارنة بهوامش أقرب بكثير في أيام الأسبوع الأخرى، في إشارة إلى أن المسافرين اختاروا ركوب الدراجة كملاذ أخير.

يُشار إلى أن خدمة “سانتاندير سايكلز”، التي تديرها “ترانسبورت فور لندن”، ستستمر حتى أيار 2025 على الأقل. وخلال تلك الفترة، سيوسَّع المشروع ليشمل مناطق جديدة من العاصمة، مع إدخال الدراجات الكهربائية إلى الأسطول لأول مرة الصيف القادم.

من جانبه، قال ديفيد إدينغتون، رئيس تأجير الدراجات في “ترانسبورت فور لندن”: “بدأ عدد كبير من الناس ركوب الدراجات منذ الجائحة، ونحن مصمّمون على استمرار سكان لندن في ركوب الدراجات وتعزيز ذلك بشكل أكبر”.