السلطات الأردنية تفرج عن 5 موقوفين بقضية مستشفى السلط

أفرجت محكمة صلح جزاء عمان، الثلاثاء، عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي، ما أدى إلى وفاة 7 مرضى كورونا يعالجون بالمستشفى.

والمفرج عنهم هم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادي العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.

وبينت السلطات الأمنية أن الموظفين المعتقلين هم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل إلى 13 شخصاً، تم توجيه تهمة التسبب بالوفاة لهم جميعاً.

وكانت اللجنة المكلفة من قبل نائب عام عمان حسن العبداللات للتحقيق في فاجعة مستشفى السلط الحكومي، التي أسفرت عن وفاة 7 مصابين بكورونا إثر إنقطاع الأكسجين عنهم، أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.